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Trambüsten inen öğrenciye otomobilin çarptığı kaza, kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Malatya'da, İnönü Üniversitesi'nde trambüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Rukiye K.'ye otomobil çarptı. Rukiye K.'nin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, cuma günü İnönü Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Eğitim Fakültesi öğrencisi Rukiye K., üniversitede trambüsten inip yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada öğretim görevlisi Şengül G. yönetimindeki otomobil, Rukiye K.'ye çarptı. Kazada, hafif yaralanan Rukiye K., çağırılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rukiye K. müdahalesinin ardından taburcu edilirken, Şengül G.'nin ise polisler tarafından ifadesi alındı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kampüste öncelik yayanındır. Bugün yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Öğrencimizin durumu iyi. Kampüste sürücüler yayaya öncelik vermeli ve yavaş gitmelidir" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza İnönü Üniversitesi trambüs

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