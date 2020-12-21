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Trans birey olduğunu açıklayan Elliot Page’den ilk fotoğraf

21.12.2020 10:30 | Son Güncelleme:
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Trans birey olduğunu açıklayan Elliot Page’den ilk fotoğraf

Kanadalı oyuncu Elliot Page, cinsiyet değiştirmesinin ardından ilk kez bir fotoğraf paylaştı. Page, "Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye" ifadelerini kullandı.

Elliot Page, ABD’de 2007 yılında gösterime giren 'Juno' filmiyle Oscar’a aday gösterilirken, adını geniş kitlelere duyurmuştu. Eski adı Ellen Page olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, trans birey olduğunu açıklamıştı.

Değişimini anlatan bir yazı kaleme alan ünlü oyuncu, hayranlarını şaşırtan karar sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

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Gözlük ve şapka taktığı bir fotoğraf paylaşan Elliot Page’in, yüz hatlarının daha maskülen görünmesi dikkat çekti.

Page, yayınladığı fotoğrafa, "Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye. Güvende kalın. Birbirinizin yanında olun. Eğer mümkünse ‘transanta’ ve ‘translifeline’i destekleyin. 2021’de görüşmek üzere. Elliot" notunu düştü.

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Son olarak 'The Umbrella Academy' ile seyirci karşısına çıkan Page, 2018’den bu yana dansçı Emma Portner’la evliliğini sürdürüyor.


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tamam selin ciğersize iletiriz...

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