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Trans birey olduğunu açıklayan Meli Bendeli (Ahmet Melih Yılmaz) hikayesini anlattı! "Ben kendinden vazgeçmiş bir transım"

13.05.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur, Cam Tavanlar dizilerinde oynayan dizi ve tiyatro oyuncusu Meli Bendeli (Ahmet Melih Yılmaz) trans birey olduğunu açıklamıştı. Bir YouTube programına konuk olan Meli Bendeli, hayat hikayesini anlattı.

Trans birey olduğunu açıklayan Meli Bendeli (Ahmet Melih Yılmaz) hikayesini anlattı! "Ben kendinden vazgeçmiş bir transım"

Konuk olduğu YouTube programında Meli Bendeli, oynadığı maskülen karakterler yüzünden içinin rahat olmadığını ve insanların gerçek hayatta da kendisini maskülen biri sanmasına neden olduğunu söyledi. "Ben o değilim, o bir oyunculuk, marifet" diyen Bendeli, "Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım, içimizin rahat ettiği gibi yaşamalıyız." dedi.

"32 YILIMI ALDI"

Sunucunun, "Çok zor bir karar aldınız diye düşünüyorum" sözleri üzerine Bendeli, "Bu zaten 32 yılımı aldı. Zordu gerçekten" dedi. Kendisine uzun süre boyunca, "Ben kötü bir şey yapmadım" diye söylediğini belirten Bendeli, "Hayatım gitmiyordu. Kabuslardan bir yerlerden atıyorum kendimi sürekli. İlerletemiyorum hayatımı. Bu sosyal olarak da böyle, iyice eve kapanmalar böyle... Dünyadan çekilmiştim veya onu öldürecektim, Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim." dedi.

"GİTMEK İSTİYORUM BURALARDAN"

Sunucunun, "Oyunculuk yapmak istiyor musunuz?" sorusu üzerine Bendeli, "İstiyorum ama buralarda istemiyorum. Gitmek istiyorum buralardan çünkü çok yorgunum aslında." dedi.

"BEN KENDİNDEN VAZGEÇMİŞ BİR TRANSIM"

Oyunculuğa kızdığını söyleyen Bendeli, "Hayatım daha hayati ben bunu unuttum. Önce dedim ki altın bileziğim olsun. Önce travesti olmadım, bileziğimi aldım elime. Kadın hissetsem de... Çukur'daki dönemde de bana soranlara söylüyordum, ben kendinden vazgeçmiş bir transım aslında."

Kadın hissetmenin hisle alakalı bir şey olduğunu söyleyen Bendeli, kendisini çok üzen biri olduğunu ve yalnız bir hayatı olduğunu söyledi. Sunucunun, "Tiktok'ta neden hakaretlere maruz kalıyorsunuz?" sorusuna Meli, "O bana koymaz ki" diyerek piyasada yıllarca yasaklanan, mobinge uğrayan biri olduğunu söyledi ve insanlara anlatmak istediğini belirtti.

Kişiliğinden dolayı setlerde yıllardır mobinge uğradığını söyleyen Meli, bu yüzden sosyal medyayı kullandığını ve insanları ikna edebileceğini düşündüğünü belirtti. "Beni bu şekilde kabul eden bütün işlerde çalışırım" diyen Meli, aile kurmak istediğini söyledi.

Ayrıca Meli, ailesini görmek için eve gittiğini ama babasının evde olmadığını, babasının, "Onu böyle görmeye dayanamam" dediğini söyledi. Korona dönemini evde tek başına geçirdiğini söyleyen Meli, ölmeden önce gerçekleştirmek istediği ilk hayalinin travesti olmak olduğunu söyledi.

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