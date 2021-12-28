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Trans şarkıcı şikayetçi oldu! Semiha Yankı'ya beş yıl hapis istemiyle dava

28.12.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Şarkıcı Semiha Yankı hakkında beş yıl hapis istemiyle dava açıldı. Davanın sebebi ise trans şarkıcı Anıl Şişman'ın suç duyurusunda bulunması... İddiaya göre Yankı Şişman'a hakaretlerde bulunup darp etti. Yankı da Şişman hakkında "İki eli ile göğsüme doğru yapıştı. Göğüs kısmımda yaralanmalar oldu" diyerek karşı suç duyurusunda bulundu.

Trans şarkıcı şikayetçi oldu! Semiha Yankı'ya beş yıl hapis istemiyle dava

Son dakika haberi... 'Anıl Petek' adıyla tanınan trans şarkıcı Anıl Şişman, Semiha Yankı tarafından darp edilip, hakarete uğradığını iddia etti.

Şişman avukatı Esra Ünlü Polat ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı Semiha Yankı da karşı hamlede bulunarak kendisini yaraladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle Anıl Şişman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmasını tamamlayan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, Semiha Yankı hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından beş yıl hapis; Anıl Şişman için ise 'basit yaralama' suçundan bir yıla kadar istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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"YAKLAŞINCA TOKAT ATTI"

İddianame, Anıl Şişman ve Semiha Yankı'nın savunmalarına yer verildi. Şişman 10 yıldır tanıdığı Yankı ile aralarının son zamanlarda bozuk olduğuna, konuşmadıklarını söyledi. Yankı'nın olay günü cinsel kimliği nedeniyle tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu da ileri süren Şişman ifadesinde şunları söyledi:

"Olay günü Çeşme PTT önünde yürürken Semiha Yankı kullandığı arabayı durdurup, bana hitaben 'Sen bir dakika buraya gelsene' diyerek küfretti. Bunun üzerine 'Abla, saçmalama böyle bir şey yok. Sen neden bahsediyorsun' diyerek elini öpmek için arabaya doğru yaklaştım. Yaklaşınca Semiha Yankı sol gözüme doğru tokat attı. Saçımdan tutup, beni aracın içine çekmeye çalıştı. Kendimi kurtarmak için geriye çekildiğim sırada tişörtüm yırtıldı. Bana yine küfürler edip 'Ben Semiha Yankı'yım, seni burada yaşatmam' dedi. Kendisinden şikayetçiyim."

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"GÖĞSÜMDEN YARALANDIM"

Semiha Yankı'nın da iddianamede yer alan savcılık ifadesinde Anıl Şişman ile aralarının bozuk olduğunu belirterek, kendisini sekiz senedir tanıdığını söyledi.

İddianameye göre, Şişman'ın sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili hakaret içeren videolar paylaştığını belirten Yankı, "Olay günü aracımla seyir halindeyken, 'Sen o lafları kime söyledin?' dedim. Bana 'Ay sen neden üzerine alınıyorsun' diyerek karşılık verdi. O an sol elimi tuttu. Elimi kurtarmaya çalıştım. İki eli ile göğsüme doğru yapıştı. Göğüs kısmımda yaralanmalar oldu. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

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