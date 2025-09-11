Mynet Trend

Elbisesine eleştiri yağmıştı... Banyo pozu dikkat çekti! Beşiktaşlı eski futbolcunun eşinden çarpıcı paylaşım

Beşiktaşın eski kalecisi Loris Karius'un eşinin paylaşımları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kızının doğum günü partisine giydiği elbise nedeniyle eleştirilen Diletta Leotta, sosyal medyada verdiği cesur pozla yanıt verdi.

Çiğdem Sevinç

Ünlü televizyon sunucusu ve Eski Beşiktaş futbolcusu Loris Karius'un eşi Diletta Leotta, kızının ikinci doğum günü partisinde giydiği transparan elbise çok eleştirilmişti. Leotta’nın giydiği transparan elbiseyi “uygunsuz” bulmuş ve eleştiri yağmuruna tutmuştu. gelen eleştirilere çıplak pozla karşılık verdi.

KÖPÜKLER İÇİNDE POZ

Sosyal medyada 9,2 milyon takipçisi olan Leotta, yaz boyunca kızı ve kaleci sevgilisi Loris Karius ile geçirdiği anları da Instagram’dan paylaşmaya devam etti. Yaz veda paylaşımında, İsviçre Alpleri’nde yaptığı paylaşımlar arasında küvette köpükler içinde verdiği poz ise dikkat çekti.

"BÖYLE DUYGULARLA BÜYÜMEDİM"

Eleştiriler hakkında konuşurken kıskançlık duygusunu hiç tanımadığını belirten Leotta, “Belki de bu annem sayesinde. Beni ve kardeşlerimi böyle duygularla büyütmedi,” dedi.

