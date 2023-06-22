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Transparan giyen Aybüke Pusat bikinili pozuyla büyüledi!

22.06.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Sıfırıncı Gün dizisi ile izleyici karşısına çıkan Aybüse Pusat Instagram hesabından paylaştığı transparan pozuyla nefes kesti. Ünlü ismin bikinili pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Transparan giyen Aybüke Pusat bikinili pozuyla büyüledi!

Geçtiğimiz günlerde Furkan Andıç ile sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Aybüke Pusat sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Transparan giyen Pusat bikinili pozlarıyla büyüledi.

aybüke

Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Ala Tokel, Damla Sönmez ve Aslıhan Malbora da yer aldı.

aybüke-pusat-bikinili-poz-verdi

Güzel oyuncunun "Venüs’ün doğuşu batışı farksız" notunu düştüğü pozlarına takipçileri "Bizim venüsümüz sensin", "Peri kızı", "Çok güzelsin", "Güzellik abidesi" notunu düştü.

transparan-giyen-aybüke

25 Şubat 1995 doğumlu olan Aybüke Pusat 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra oyunculuğu adım attı.

aybüke-pusat-göğüs-dekolteli-poz-verdi

Ünlü isim ilk olarak Medcezir dizisinde rol aldı ve Elif karakterine hayat verdi.

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Söz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Aybüke Pusat, en son Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan karakterini canlandırdı.

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Aybüke Pusat sosyal medya

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