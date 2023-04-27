Transparan giyen Danla Bilic göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bak aşırı güzelsin”

Türkiye'nin en çok kazanan dijital içerik üreticileri arasında yer alan Danla Bilic sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ile sık sık gündem oluyor. Ünlü bir markanın lansmanına katılan Bilic iddialı tarzıyla dikkat çekti.

28 yaşındaki ünlü fenomen paylaşımına “Ne de güzel olmuşsundur lilalar içinde sen diyebilir miyiz diyelim lütfen” notunu düştü.

Bilic'in takipçileri fotoğraflarına "Bak aşırı güzelsin", "Yerli Gigi Hadid", "Gün geçtikçe güzelleşmesi halis midir", "Winx Flora bluzu", "Bu alemde teksin" yorumlarında bulundu.

Ünlü fenomene yorum yapanlar arasında Seda Sayan'da yer aldı. Ünlü şarkıcı yorumunda "Ayyy Danlaaaa çok güzeeellllll" cümlesine yer verdi.



