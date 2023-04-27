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Transparan giyen Danla Bilic göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bak aşırı güzelsin”

27.04.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü fenomen Danla Bilic, Youtube kanalındaki yeni formatıyla hazırladığı programlarla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bilic transparan giyip göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.

Transparan giyen Danla Bilic göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bak aşırı güzelsin”

Türkiye'nin en çok kazanan dijital içerik üreticileri arasında yer alan Danla Bilic sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ile sık sık gündem oluyor. Ünlü bir markanın lansmanına katılan Bilic iddialı tarzıyla dikkat çekti.

danla-bilic-göğüs-dekolteli

28 yaşındaki ünlü fenomen paylaşımına “Ne de güzel olmuşsundur lilalar içinde sen diyebilir miyiz diyelim lütfen” notunu düştü.

danla

Bilic'in takipçileri fotoğraflarına "Bak aşırı güzelsin", "Yerli Gigi Hadid", "Gün geçtikçe güzelleşmesi halis midir", "Winx Flora bluzu", "Bu alemde teksin" yorumlarında bulundu.

transparan-giyen-danla

Ünlü fenomene yorum yapanlar arasında Seda Sayan'da yer aldı. Ünlü şarkıcı yorumunda "Ayyy Danlaaaa çok güzeeellllll" cümlesine yer verdi.

danla-bilic-göğüs-dekolteli-poz


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