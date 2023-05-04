Transparan giyen Dilan Çiçek Deniz göğüs dekoltesiyle büyüledi

Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile birlikliktelik yaşayan Dilan Çiçek Deniz sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Birbirinden iddialı pozlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa göğüs dekolteli poz verdi.

Bir dergi çekimi için kameralar karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz transparan mor püsküllü elbisesiyle adeta büyüledi. Deniz'in bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Dilan Deniz Çiçek, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Dilan Deniz Çiçek'in annesi ve babası öğretmendir.

Oyunculuk eğitimine lisedeyken üç sene boyunca aldığı tiyatro eğitimi ile başlayan Dilan Deniz Çiçek, 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp bu yarışmadan ödül aldı.

Üniversite'yi Ege Üniversitesi'nde okuyan Dilan Deniz Çiçek, turizm rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girmiş ve karşılaştırmalı edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Deniz Çiçek daha önce modellik de yapmıştır.

Ayrıca Dilan Deniz Çiçek'in 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ettiği de biliniyor.





