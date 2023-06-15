Transparan giyen fenomen Cansu Akın tarzıyla büyüledi! Beğeni yağdı

Kendine has tarzı, duru güzelliği ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen fenomen Cansu Akın geçtiğimiz akşam düzenlenen bir ödül gecesindeki tarzıyla dikkat çekti. Geceden ödülle ayrılan ünlü fenomen sosyal medya hesabından geceye dair bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Metin Akdülger ile uzun zamandır birliktelik yaşayan fenomen Cansu Akın pozlarıyla dikkat çekti. Üstü transparan altı saten bir elbise giyen Cansu Akın'ın tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Genç fenomene sosyal medyada; 'Çok güzel görünüyorsun', 'Muhteşemsin', 'Sana bayılıyorum', 'Her zamanki güzelliğin' gibi yorumlar yapıldı.

5 Eylül 1991 yılında doğan Cansu Akın, İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında Marmaris'e taşınmış, Marmaris Atatürk İlkokulu'nda ve Kenan Evren Ortaokulu'nda öğrenim görmüştür.

Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni kazandıktan sonra lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

2015 yılından itibaren global markalar ile çalışmaya başladı.

Cansu Akın ve ünlü oyuncu Metin Akdülger ile bir süredir birliktelik yaşıyor.





