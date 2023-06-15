MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan giyen fenomen Cansu Akın tarzıyla büyüledi! Beğeni yağdı

Transparan giyen fenomen Cansu Akın tarzıyla büyüledi! Beğeni yağdı

15.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü YouTuber Cansu Akın önceki akşam katıldığı bir ödül gecesinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Geceden 'Yılın Moda Influencer'ı' ödülüyle ayrılan fenomen Cansu Akın dekolteli pozlarıyla nefes kesti. Akın'ın bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Transparan giyen fenomen Cansu Akın tarzıyla büyüledi! Beğeni yağdı

Kendine has tarzı, duru güzelliği ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen fenomen Cansu Akın geçtiğimiz akşam düzenlenen bir ödül gecesindeki tarzıyla dikkat çekti. Geceden ödülle ayrılan ünlü fenomen sosyal medya hesabından geceye dair bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Metin Akdülger ile uzun zamandır birliktelik yaşayan fenomen Cansu Akın pozlarıyla dikkat çekti. Üstü transparan altı saten bir elbise giyen Cansu Akın'ın tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Cansu Akın 1

Genç fenomene sosyal medyada; 'Çok güzel görünüyorsun', 'Muhteşemsin', 'Sana bayılıyorum', 'Her zamanki güzelliğin' gibi yorumlar yapıldı.

Cansu Akın 2

5 Eylül 1991 yılında doğan Cansu Akın, İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında Marmaris'e taşınmış, Marmaris Atatürk İlkokulu'nda ve Kenan Evren Ortaokulu'nda öğrenim görmüştür.

Cansu Akın 3

Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni kazandıktan sonra lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

Cansu Akın 4

2015 yılından itibaren global markalar ile çalışmaya başladı.

Cansu Akın 5

Cansu Akın ve ünlü oyuncu Metin Akdülger ile bir süredir birliktelik yaşıyor.

Cansu Akın metin

Cansu Akın 6

Cansu Akın 7

Cansu Akın 9

Cansu Akın 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küvette sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla mest ettiKüvette sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla mest etti
Ayrılık iddialarına tepki gösterdi! ''Evet, biz boşandık''Ayrılık iddialarına tepki gösterdi! ''Evet, biz boşandık''
Teknede demirlere yaslandı! Sere serpe pozu olay olduTeknede demirlere yaslandı! Sere serpe pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Cansu Akın Metin Akdülger cansu ünlü oyuncu ele gecesi

En Çok Okunan Haberler

Eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

Eski bakanların Meclis'teki yeni görevleri belli oldu

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Arda Güler'in annesi paylaştı, taraftar ayaklandı!

Arda Güler'in annesi paylaştı, taraftar ayaklandı!

Erden Timur'dan Icardi transferiyle ilgili flaş itiraf! ''Açık konuşayım...''

Erden Timur'dan Icardi transferiyle ilgili flaş itiraf! ''Açık konuşayım...''

Memur-Sen'den, 'memur maaşı zammı' açıklaması!

Memur-Sen'den, 'memur maaşı zammı' açıklaması!

Dünyada sadece 6 tane var, biri de Ronaldo'da! İstanbul'da ele geçirildi, değeri...

Dünyada sadece 6 tane var, biri de Ronaldo'da! İstanbul'da ele geçirildi, değeri...

GÜNÜN VİDEOSU

Marketteki dans şovuyla gündeme oturan kadın konuştu: "Duyunca kendimi tutamıyorum"
Marketteki dans şovuyla gündeme oturan kadın konuştu: "Duyunca kendimi tutamıyorum"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.