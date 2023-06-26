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Transparan giyen Hadise altın sarısı elbisesiyle göz doldurdu! 'Bu kadarı fazla ama'

26.06.2023 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde adından sık sık söz ettiren Hadise, dekolteli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Altın sarısı transparan elbisesiyle poz veren ünlü şarkıcı kısa sürede gündem oldu.

Transparan giyen Hadise altın sarısı elbisesiyle göz doldurdu! 'Bu kadarı fazla ama'

Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Cesur kıyafet tercihleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Şarkıcı Hadise, rapçi Murda ile çıkardıkları Sen Dönene Kadar adlı şarkı ve klibiyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

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Klipteki kıyafet tercihlerinin yanı sıra konserlerinde giydikleri ile de oldukça konuşulan şarkıcıdan yeni bir paylaşım geldi.

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Tatilde bronzlaşan tenine tercih ettiği altın sarısı elbiseyle takipçilerinin beğenisini topladı.

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Uzun kollu mini bir elbise tercih eden Hadise, göğüs dekoltesinden de kaçmadı.

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Ünlğ şarkıcıya takipçilerinden 'Ve Tansır kadını yarattı', 'Bu kadarı fazla ama', 'Hadise yine bildiğimiz gibi' şeklinde yorumlar geldi.

BELÇİKA'DAN TÜRKİYE'YE

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarı olan Hadise, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü.

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2003 yılında Belçika'da Idool 2003 adlı yarışmaya katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi aldı ve hazırlıklarına başladı.

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2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

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