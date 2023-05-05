Transparan giyen Sümeyye Aydoğan dekolteli pozuyla büyüledi! Gören Serenay Sarıkaya sandı

Taçsız Prenses dizisinde İsmail Hacıoğlu'yla başrolü paylaşan Sümeyye Aydoğan Y güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni topluyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim transparan kıyafet giydiği bir pozunu paylaştı. Güzel oyucuyu görenler Serenay Sarıkaya sandı.

Duy Beni dizisi ile büyük çıkış yakalayan Sümeyye Aydoğan'ın pozlarına adeta beğeni yağdı.

23 yaşındaki güzel oyuncuyu görenler Serenay Sarıkaya'ya benzediğine dair yorum yaptı. Ünlü ismin takipçileri fotoğrafa "Serenay Sarıkaya?", "Serenay sandım", "Bu kız bir afet" yorumlarında bulundu.

İlk olarak 2021'de kamera karşısına geçen Aydoğan'ın fotoğrafına yorum yapanlar arasında Hazal Subaşı da yer aldı. Subaşı fotoğrafa "Bu nasıl bir kız Allah'ım" notunu düştü.

Güzelliği ile büyük beğeni toplayan Aydoğan'ın rol aldığı yapımlar arasında Sadakatsiz dizisi de bulunuyor.





