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Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında açık açık konuştu

10.12.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li rap müzik sanatçısı Travis Scott, Teksas'ın Houston kentinde 10 kişinin hayatını kaybettiği konser hakkında ilk kez konuştu ve yaşananlardan haberi olmadığı için konsere devam ettiğini söyledi.

Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında açık açık konuştu

Charlamagne Tha God isimli radyo sunucusunun programına konuk olan Rapçi Travis Scott, Houston'daki Astroworld Müzik Festivali'nde yaşanan kargaşa sonrasında, kendisine ölenlerin olduğunun söylenmediğini, bunun için şarkı söylemeye devam ettiğini iddia etti.

Siyahi sanatçı, "Hayranlarımın ve yakınlarının yaşadıkları gerçekten acıtıyor. Hâlâ kafamı toparlamaya çalışıyorum" dedi.

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Travis, bazı seyircilerin sahneye atladığı anda bile sadece konseri bitirmesinin söylendiğini, yaşanan trajik olayın detaylarını ancak basın toplantısında öğrenebildiğini belirterek organizasyonu suçladı.

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Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada çıkan izdihamda, yaşları 9 ila 27 arasında değişen 10 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.


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Travis Scott
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