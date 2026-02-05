Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Trevi Çeşmesi'nin ilk biletli turisti bizden: İtalyan basınının ilgi odağı olan Türk kızı

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay Bingül

Roma’daki tarihi Trevi (Aşk) Çeşmesi artık ücretli. Uygulamanın başladığı ilk güne denk gelen bir Türk turistin o anları ise İtalyan basınında ilgi çekti. İşte detaylar...

Roma’nın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri olan Trevi Çeşmesi’nde uzun süredir tartışılan ücretli giriş uygulaması 2 Şubat 2026 itibarıyla resmen hayata geçirildi.

Roma Belediyesi’nin aldığı karar kapsamında, çeşmeye bozuk para atmak isteyen yabancı turistlerden artık 2 Euro (yaklaşık 103 TL) giriş ücreti alınıyor.

Trevi Çeşmesi nin ilk biletli turisti bizden: İtalyan basınının ilgi odağı olan Türk kızı 1

"ŞANSIN BÖYLESİ": TÜRK TURİST GÜNDEM OLDU

Kararın yürürlüğe girdiği ilk güne denk gelen pelinais kullanıcı adlı bir Türk turist, İtalya’da gündem oldu.

Trevi Çeşmesi nin ilk biletli turisti bizden: İtalyan basınının ilgi odağı olan Türk kızı 2

Yaşadığı anları sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede yayıldı ve hem İtalyan hem de Türk basınında yer buldu.

Trevi Çeşmesi nin ilk biletli turisti bizden: İtalyan basınının ilgi odağı olan Türk kızı 3

Sosyal medyada ise karara ve tesadüfe gelen yorumlar dikkat çekti:

  • "Bu nasıl şans!"
  • "Şaka gibi…"
  • "2 euro nedir, saçmalık!"
  • "Bize de bu yakışırdı"

Trevi Çeşmesi nin ilk biletli turisti bizden: İtalyan basınının ilgi odağı olan Türk kızı 4

KİMLER ÜCRETSİZ GİREBİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre Roma’da ikamet edenler, engelliler ve tur rehberleri kimliklerini göstererek ücretsiz giriş yapabilecek. Belediye yetkilileri, uygulamanın turistleri cezalandırmak için değil, bölgedeki yoğunluğu kontrol altına almak için getirildiğini vurguladı.

Trevi Çeşmesi nin ilk biletli turisti bizden: İtalyan basınının ilgi odağı olan Türk kızı 5

BELEDİYENİN GEREKÇESİ: KALABALIK VE GÜVENLİK

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, pazartesi günü başlayan uygulamayla hem çeşme etrafındaki karmaşanın azaltılmasını hem de restorasyon ve bakım için ek gelir elde edilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Son dönemde kontrolsüz kalabalık nedeniyle turistlerin zor anlar yaşadığı, fotoğraf çekilmek isteyenlerin izdihama yol açtığı ve bunun da tarihi yapıya zarar verdiği belirtti. Ayrıca yankesicilik gibi güvenlik sorunlarının da bu düzenlemeyle azaltılması amaçlanıyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otobüs büyüklüğünde kolları var: Denizin altında yaşıyorOtobüs büyüklüğünde kolları var: Denizin altında yaşıyor
Bu kasabaya taşınana bedava ev veriliyor! Tek bir şartları varBu kasabaya taşınana bedava ev veriliyor! Tek bir şartları var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İtalya turist çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.