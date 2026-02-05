Trevi Çeşmesi'nin ilk biletli turisti bizden: İtalyan basınının ilgi odağı olan Türk kızı

Roma’nın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri olan Trevi Çeşmesi’nde uzun süredir tartışılan ücretli giriş uygulaması 2 Şubat 2026 itibarıyla resmen hayata geçirildi.

Roma Belediyesi’nin aldığı karar kapsamında, çeşmeye bozuk para atmak isteyen yabancı turistlerden artık 2 Euro (yaklaşık 103 TL) giriş ücreti alınıyor.

"ŞANSIN BÖYLESİ": TÜRK TURİST GÜNDEM OLDU

Kararın yürürlüğe girdiği ilk güne denk gelen pelinais kullanıcı adlı bir Türk turist, İtalya’da gündem oldu.

Yaşadığı anları sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede yayıldı ve hem İtalyan hem de Türk basınında yer buldu.

Sosyal medyada ise karara ve tesadüfe gelen yorumlar dikkat çekti:

"Bu nasıl şans!"

"Şaka gibi…"

"2 euro nedir, saçmalık!"

"Bize de bu yakışırdı"

KİMLER ÜCRETSİZ GİREBİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre Roma’da ikamet edenler, engelliler ve tur rehberleri kimliklerini göstererek ücretsiz giriş yapabilecek. Belediye yetkilileri, uygulamanın turistleri cezalandırmak için değil, bölgedeki yoğunluğu kontrol altına almak için getirildiğini vurguladı.

BELEDİYENİN GEREKÇESİ: KALABALIK VE GÜVENLİK

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, pazartesi günü başlayan uygulamayla hem çeşme etrafındaki karmaşanın azaltılmasını hem de restorasyon ve bakım için ek gelir elde edilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Son dönemde kontrolsüz kalabalık nedeniyle turistlerin zor anlar yaşadığı, fotoğraf çekilmek isteyenlerin izdihama yol açtığı ve bunun da tarihi yapıya zarar verdiği belirtti. Ayrıca yankesicilik gibi güvenlik sorunlarının da bu düzenlemeyle azaltılması amaçlanıyor.