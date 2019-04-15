İngiltere, fanatik taraftarı konuşuyor!

MYNET.COM | İngiltere, Leeds United taraftarı Jack Harrison'ı konuşuyor... Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren ve Premier Lig'e yeniden dönme hesapları yapan Leeds United'ın Cumartesi günü oynanan Sheffield Wednesday maçında eşine az rastlanan bir olay meydana geldi.

1-0 biten maçta tribünde galibiyet golü esnasında sevinen Jack Harrison isimli taraftar ayak bileğini kırdı. Harrison hemen hastaneye gitmek yerine oturup maçı izleyince bir arkadaşı onun kırık ayaklı pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Harrison'ın bu görüntüsü, İngiliz basınının da dikkatinden kaçmadı ve manşetlere taşındı.



