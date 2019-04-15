Mynet Trend

İngiltere, fanatik taraftarı konuşuyor!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 15.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

Leeds United taraftarı olan Jack Harrison, Sheffield Wednesday maçında gelen gol sonrası tribünde sevinç yaşarken ayak bileğini kırdı. Harrison, hastaneye gitmek yerine tribünde kalıp maçı seyretmeye devam edince bir anda tüm İngiliz basınının gündemine oturdu.

İngiltere, fanatik taraftarı konuşuyor!

MYNET.COM | İngiltere, Leeds United taraftarı Jack Harrison'ı konuşuyor... Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren ve Premier Lig'e yeniden dönme hesapları yapan Leeds United'ın Cumartesi günü oynanan Sheffield Wednesday maçında eşine az rastlanan bir olay meydana geldi.

Jack Harrison

1-0 biten maçta tribünde galibiyet golü esnasında sevinen Jack Harrison isimli taraftar ayak bileğini kırdı. Harrison hemen hastaneye gitmek yerine oturup maçı izleyince bir arkadaşı onun kırık ayaklı pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Harrison'ın bu görüntüsü, İngiliz basınının da dikkatinden kaçmadı ve manşetlere taşındı.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı derbi yorumuRıdvan Dilmen'den çarpıcı derbi yorumu
Derbi sosyal medyada gündem olduDerbi sosyal medyada gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Leeds United Jack Harrison Sheffield Wednesday

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a aldığı ücret 'pes' dedirtti

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a aldığı ücret 'pes' dedirtti

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'stadyum' tepkisi: Çekin elinizi

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'stadyum' tepkisi: Çekin elinizi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Belediye başkanı ve kaymakamlar kavga etti iddiası!

Belediye başkanı ve kaymakamlar kavga etti iddiası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Amatör küme maçında kavga! 2 futbolcu hastanelik oldu

Amatör küme maçında kavga! 2 futbolcu hastanelik oldu

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gerizekalı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yorumu

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı derbi yorumu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sosyal medyayı salladı

Derbi sosyal medyada gündem oldu

Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribündeydi

İmamoğlu derbide tribündeydi

Sinan Gümüş'ten Galatasaray taraftarına: Hepsi Suriyeli yemin ediyorum

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

Colin Kazım'ın takımı Veracruz 9-2'lik yenilgiyle tarihe geçti

Colin Kazım'ın takımı rezil oldu!

Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izleyecek mi?

Ekrem İmamoğlu derbi kararını bu paylaşımla açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.