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Tribünde pantolonu indirerek gündem olmuştu! Yine aynısını yaptı ama bu kez...

06.12.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taraftarı olduğu İtalyan spor kulübü Bari’nin maçlarında tribünde pantolonunu indirerek tezahürat yapmasıyla kısa sürede sosyal medyada tanınan bir isim haline gelen Coyote Cutee, yine aynı şeyi yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tribünde pantolonu indirerek gündem olmuştu! Yine aynısını yaptı ama bu kez...

22 yaşındaki Coyote Cutee, fanatiği olduğu takımı Bari'nin Pisa ile olan karşılaşmasından önce yine kendine özgü hamlesini gerçekleştirerek ilgi odağı oldu. Coyote, Instagram hesabında maçın bir görüntüsünü ve Bari'nin evi olan Stadio San Nicola'nın merdivenlerinde kalçalarını gösteren iki fotoğrafını paylaştı. "Bugün elimden gelenin en iyisini yaptım ama kendimize daha çok inanmalıyız. Hadi Bari!'' açıklamasıyla paylaştığı fotoğraflar, ne yazık ki takımına başarı getirmek için yeterli olmadı.

İKİ KAT ÜZÜCÜ

GAZETE

Beraberlikle biten maçın ardından Bari'nin terfi umutları da alt üst oldu. Yerel gazeteler, takıma ilişkin haberleri paylaştıkları köşe yazılarında, Coyote Cutee'un müstehcen görüntülerine de yer verdiler.

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Coyote Cutee'un bu yılın başlarında Daily Star Sport'a "Bari Seri A'ya giderse striptiz yapmayı planlıyorum!" dediğini anımsanacak olursa, birçok hayranının Bari'den gelen talihsiz habere iki kat fazla üzülmüş olacağı tahmin ediliyor.

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