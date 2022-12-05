Tek bir saniye bile yüzünü göstermiyor! Yetişkin film yıldızı LeoLulu’nun göğüslerini gösterdiği asansör selfiesi olay oldu

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda kendisini “Orijinal yüzsüz yaratıcı” olarak tanımlayan LeoLulu Instagram’ın sınırlarını alt üst etti. Paylaşımlarında sıklıkla sevgilisine yer veren ve yüzünü göstermeyen fenomen isim yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasından seksi fotoğraf ve videolarını satarak servet kazanıyor. Sosyal medyada kendisine özel bir kimlik oluşturan LeoLulu son olarak sevgilisinin kendisine sarıldığı bir asansör selfiesiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Göğüslerini açarak çekilen fotoğrafını paylaşan LeoLulu, Instagram’ın topluluk kurallarını ihlal etmemek için göğüs uçlarını yıldız emojisiyle kapattı. Yetişkin film yıldızının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.