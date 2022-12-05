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''Bir milyoner koca arıyor'' Hayalindeki eşi bulmak için reklam panolarını satın aldı!

05.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç bir Rus milyoner, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinden bu yana birçok uygulama gibi flört uygulaması Tinder'ın da kullanılamaması üzerine aşkı bulmanın yeni bir yolunu buldu. 26 yaşındaki iki çocuk annesi Maria Molonova, kendine bir eş bulmak için yaşadığı yer olan Ulan-Ude'de birkaç reklam panosu kiralamaya karar verdi.

''Bir milyoner koca arıyor'' Hayalindeki eşi bulmak için reklam panolarını satın aldı!

Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinden bu yana Ruslar, kart veya başka bir yöntemle ödeme yapamadıkları için, Rus vatandaşlarının Tinder gibi arkadaşlık sitelerinin tüm özelliklerini kullanmaları zorlaştı. Ancak bir iş kadını olan Maria Molonova, gerçekten evlenmek istediği için buna daha yaratıcı bir çözüm buldu.

''KOCA ARIYOR''

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Birkaç reklam panosu kiralayan Molonova, kendisine uygun bir eş bulmak için devasa ilanlar verdi. Reklam panosunda "Bir milyoner koca arıyor." yazılıydı. İş kadını ayrıca, müstakbel taliplerden onları değerlendirebilmesi için bir form doldurmalarını isteyen bir QR kodu da ekledi.

SORULAR ÇEŞİTLİ

Başvuru formunun başlığında ise "Hayatınızın en güzel randevusu için başvuru" yazılıydı. İsim, yaş ve aile durumunu soran bu form, ayrıca bekar, evli ya da flörte ve sekse açık opsiyonlarıyla medeni halinizi de sorguluyordu. Penis boyutunu, bunun gelir düzeyiyle olan ilişkisini, çiçek verme konusunda ne düşündüğünü soran rastgele sorular da vardı.

EVLENMEK İSTİYOR

MARİA

Maria, Moskovsky Komsomolets gazetesine "Flört uygulamaları Rusya'yı terk etti ve bir erkekle tanışacak hiçbir ortamım yok. Ve gerçekten evlenmek istiyorum." diye konuştu. 22.000'den fazla Instagram takipçisi ile sosyal medyada oldukça aktif olan Molonova, ilanının büyük ilgi gördüğünü bildirdi ancak uygun bir aday bulup bulmadığını açıklamadı.

DAHA ÖNCE DE DENEDİ

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Onu bilenlerin, ilişki kurmak dışında hayattaki her şeyi yapabileceğini bildiklerini söyleyen genç anne ''Oturup erkeğimi beklemekle ilgilenmiyorum. Oldukça yaratıcı bir insanım. Mümkün olduğunca şehri dolaşmak ve eğer şanslıysam gerçekten bir erkekle tanışmak istiyorum" dedi.

Maria'nın daha önceki bir koca bulma girişiminde de, arabasına "Evlenmek istiyorum" yazan bir tabela koyduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk flört

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