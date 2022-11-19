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Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı ateş püskürdü! ''Hepimiz seks yapıyoruz''

19.11.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok yetişkin içerik yıldızı sık sık kariyerleri nedeniyle etiketlenip, çeşitli kötü tecrübelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bunlardan biri de Alex Le Tissier oldu. Tissier'in başına gelenlerin ardından 43 yaşındaki efsanevi İngiliz yetişkin film yıldızı Tanya Tate, ona verdiği desteği ifade ettiği konuşmasındaki söylemleriyle gündem oldu.

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı ateş püskürdü! ''Hepimiz seks yapıyoruz''

İngiltere futbolunun efsane futbolcuları arasında gösterilen Matt Le Tissier'in gelini olan Alex, geçen yıl Southampton 'Doing It For Kids'in elçisi olarak iki çocuk hayır kurumu için 10.000 sterlinden fazla para topladı.

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Ancak genç kadının, bir yetişkin içerik yıldızı olduğu ortaya çıkınca tüm emeklerine rağmen görevden alındığı bildirildi. Üstüne bir de hem kayınpederi hem de tüm Southampton taraftarları tarafından eleştirilerin odağı oldu.

İSYAN ETTİLER

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Bu olayın ardından birçok yetişkin film yıldızı maruz kaldıkları etiketleme ve önyargıya isyan etti ve Tissier'e destek oldular. Bunlardan biri de Tanya Tate oldu. Şimdi Los Angeles'ta yaşayan Tanya, bu ayrımcılığın sektördeki birçok kadın için üzücü bir gerçek olduğunu söyledi.

''İKİSİ AYRI''

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Tissier'in çocuklarla yaptığı şeyin ve geçimini sağlamak için seçtiği yolun birbirinden tamamen ayrı olduğunu ve sırf birini yapıyor diye diğerini yapamayacağının diretilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Tate, “Dürüst olalım, hepimiz seks yapıyoruz. Hepimiz seks yapıyoruz ve herkesin cep telefonu var.” diyerek insanları dönüp kendilerine bakmaya davet etti.

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Alex'e benzer şekilde, Tanya da acımasız eleştirilere maruz kaldığını ve son zamanlarda doğum yaptıktan sonra nasıl çirkin, yaşlı ve şişman olarak adlandırıldığını anlattı.

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