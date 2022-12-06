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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bikini üstüyle poz verince beğeni botunu çöktü! Bikini üstü küçük geldi

06.12.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyadna yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanladırmayı başardı. Instagram hesabında 11.2 milyon takipçisi bulunan Malkova, siyah bikini üstüyle poz verdi. Bikini üstü küçük gelen Malkova’nın hayranları gönderiyi beğeni yağmuruna tuttu.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bikini üstüyle poz verince beğeni botunu çöktü! Bikini üstü küçük geldi

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan yetişkin film yıldızı sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımla yine gündem olmayı başardı. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla dekolteli ve müstehcen paylaşımlar yapan Malkova yine rahat durmadı. Siyah bikini üstüyle çekilen bir selfiesini paylaşan Malkova hayranlarından tam not almayı başardı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Los Angeles’ta çekilen bir selfiesini paylaşan Malkova gönderisine, “Ben artık senin annenim” notunu ekledi. Malkova’nın paylaşımı kısa sürede 300 bini aşkın beğeni ve binlerce yoruma ulaştı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Muhteşem görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz derecede güzelsin” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “İlham perisi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova

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