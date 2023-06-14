Trip nasıl yazılır, trip yazımı nasıl olmalıdır? Trip mi tirip mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Konuşma dilinde çeşitli sözcüklerin kullanıldığı Türkçe, dünya üzerindeki en zengin dillerden biri olarak bilinir. Dolayısıyla özellikle günlük konuşmalarda sıklıkla kullanılan kelimelerin hangi anlama geldiği ve nasıl yazıldığı yaygın olarak araştırılır. Trip sözcüğünün TDK'ye göre nasıl yazıldığını merak eden kişiler, bu kelimenin kökeni ile cümle içerisinde nasıl kullanıldığını da araştırır. Bu nedenle trip kelimesine yönelik olan detaylı bilgilerin sunulmasında fayda vardır.

Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğü incelendiği zaman pek çok sözcüğün doğru yazılışı ve anlamı öğrenilebilir. Ancak Türkçede özellikle konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan ve literatürde yer almayan kelimeler de mevcuttur. Trip TDK kapsamında tanımı mevcut olmayan sözcüklerden biridir. Buna rağmen ilgili sözcüğün kullanıldığı alanlar ve yabancı dillerdeki doğru yazılışından yola çıkılarak trip yazımının nasıl olması gerektiği açıklanabilir.

Türkçede trip kelimesi, İngilizcede de olduğu gibi "t" sesinden sonra "i" harfi gelmeyecek şekilde yazılır. Ancak trip sözcüğünün Türkçe için geçerli olan temel anlamı, İngilizcedeki ile aynı değildir. Dolayısıyla bu sözcük hem Türkçe hem de İngilizce yazım kurallarına uygun olarak trip şeklinde yazılsa da iki ayrı dilde aynı anlamda kullanılmaz. Pek çok kişinin yanıt aradığı "Trip mi tirip mi?" sorusunun net bir şekilde yanıtlanması için ise bu kelimenin doğru ve yanlış kullanımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Trip (doğru kullanım)

Tirip (yanlış kullanım)

Trip yazımı ile ilgili örnek cümleler

Trip doğru yazılışı iki adet "i" harfi içermeyecek şekilde olmasının nedeni ise kökeniyle ilişkilidir. Çünkü trip kelimesinin Amerikan argosu kapsamında kullanıldığı anlamıyla Türkçeye ödünçlendiği söylenir. Amerikan argosunda bu kelimenin halüsinojen madde kullanmak ve gerçeklerden uzaklaşmak gibi mecaz anlamlarıyla kullanıldığı bilinir. Türkçede ise trip sözcüğü, genellikle atmak fiiliyle birlikte kalıp halinde kullanılır. Bu sözcüğün Türkçedeki anlamı da birine alıngan, soğuk bir şekilde davranmak ve ters davranışlarda bulunmak olarak belirtilebilir. Trip doğru yazılışı ile ilgili örnekler: