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  4. Tropikal ormanlardan buralara kadar gelmiş! Burada o da mümkün: Yolda yürürken maymun buldu...

Tropikal ormanlardan buralara kadar gelmiş! Burada o da mümkün: Yolda yürürken maymun buldu...

06.03.2025 12:19
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.03.2025 12:19
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Elazığ'da bir vatandaş, yolda giderken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yolda maymun bulan şahıs, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Elazığ'da bir vatandaş yolda giderken karşılaştığı hayvanı görünce önce gözlerine inanamadı. Bir süre baktığı hayvanın maymun olduğunu gören vatandaş, sakince yanına gittiği maymunu yakaladı. Uzunca bir süre maymunu seven ve ilgilenen vatandaş, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Bölgeye gelen ekipler maymunu alarak veterinere götürdü. Burada bakımı yapılan maymun, daha sonra Gaziantep'e gönderilerek hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

NASIL GELDİĞİ BULUNAMADI

Orta Afrika ve Güneydoğu Asya'daki tropikal ormanlarda yaşadığı bilinen maymunun kente nasıl geldiği ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ maymun hayvan yol
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