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TRT canlı yayında stüdyoyu terk etmişti! Hakan Peker kendini savundu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 13:49 | Son Güncelleme

TRT Müzik kanalında "Engelsiz sahne" isimli programa katılan şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneden ayrıldı. Hakan Peker, olay sonrasında kendini böyle savundu

TRT canlı yayında stüdyoyu terk etmişti! Hakan Peker kendini savundu

TRT Müzik'te yayınlanan 'Engelsiz Sahne' isimli programda engelli vatandaşların, ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaştığı programa bu hafta Hakan Peker konuk oldu. Sanatçı Metin Özülkü ile Eyüp Sultan Aylar isimli bir vatandaş ile aynı sahneyi paylaşan Hakan Peker, programın bir bölümünde gergin anlar yaşadı.

Canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin ekrana kendisini getirmediğini eleştiren Hakan Peker, "Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun" diyerek sahneyi terk etti.

Programdan sonra Instagram hesabından bir video yükleyen Hakan Peker'in "Süper bir geceydi. Eyüp Sultan Aylar kardeşim de çok duygulu söyledi çok güzeldi" mesajını paylaşması dikkat çekti.

HAKAN PEKER'DEN AÇIKLAMA

Hakan Peker yaşananlarla ilgili bir açıklama da yayınladı. Peker şu ifadeleri kullandı: "Benim seyircime dinleyicime saygımı, sevgimi beni tanıyan herkes bilir. 30 yıldır da duruşum hep aynıdır. Bu akşam katılmış olduğum TV programında başından itibaren reji ile sorun yaşamama rağmen programa sonuna kadar devam etmeye çalıştım, yaklaşık 1,5 saat. Ancak takdir edersiniz ki ben de insanım ve benim de bir sinir sistemim var. Son şarkımın son nakaratında rejinin uyarılarımıza rağmen hâlâ beni, Eyüp kardeşimi, sahneyi görmezden gelip başka yerleri göstermesine tepki verdim.

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk ettiTRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

O an uzun uzadıya bunu yayında anlatmak yerine “Reji yanlış yerleri çekiyorsun burayı çekeceksin” dedim. Bunu söyledikten sonra şarkıya devam edecek moralim kalmadığından ve programın sonuna geldiğimizden dolayı sahneyi Metin (Metin Özülkü)’e bıraktım. Konu bundan ibarettir. Öküzün altında buzağı aramanın manası yok.

REKLAM KOKAN HAREKETLERE...

Ne seyircilerime ne de Eyüp kardeşime bir saygısızlık asla söz konusu olamaz. Programa onlar için katıldım. Konuyu farklı yerlere çekip negatif algı yaratmak isteyenlere dip not: Açıkhava konserlerimde engelli arkadaşlarıma en önde yer ayırarak ağırladım. Ayrıca bugüne kadar da sayısız etkinliklerine davetli olarak katıldım. Bunları da bugüne kadar ne yayınlattım ne de dile getirdim. Böyle de yapmaya devam edeceğim.

Sosyal medyada beni ego yapmakla itham edenler bilmeliler ki; Benim ne kadar mütevazi olduğumu hatta mütevazi olduğumu bana söyleyenler de sevenlerimdir. Ayrıca sürekli ekranda olma kaygısı hiç taşımadım. Katıldığım programlarım vardır benim. Reklam kokan hareketlere hiç işim olmadığını da tüm Türkiye bilir.

‘Hiç çizginizi bozmadınız Hakan Bey’ diyerek herkes dile getirir bunu. Sonuç olarak yaptığınız yorumları sanatçıların da insan olduklarını gözardı etmeden saygı çerçevesinde yaparsanız sevinirim. Bu konuya dair ilk ve son açıklamamdır. Saygılarımla."

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