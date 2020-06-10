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TRT'den yeni iddialı dizi! Başrolde hangi ünlü oyuncular var?

DİZİ HABERLERİ  | 10.06.2020 16:28 | Son Güncelleme

TRT'de yeni bir dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturacak.

TRT'den yeni iddialı dizi! Başrolde hangi ünlü oyuncular var?

TRT'de yeni iddialı bir dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 'Tövbeler Olsun' isimle dizide Hasan Kaçan sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmeni ise bir başka ünlü isim Serdar Akar olacak.

Hasan Kaçan TRT için yeni bir dizi hazırlıyor. 'Tövbeler Olsun' adlı dizinin cast çalışmaları başladı. Diziyi birçok önemli dizi ve filme imza atan Serdar Akar yönetecek.

Milim Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği 'Tövbeler Olsun' için teklif götürülen oyunculardan biri de Güven Kıraç...

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