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  4. TRT dizisi ses ekipmanlarıyla deprem bölgesine koştu! Ünlü oyuncu o anları paylaştı

TRT dizisi ses ekipmanlarıyla deprem bölgesine koştu! Ünlü oyuncu o anları paylaştı

09.02.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Güney Doğu'suna felaketi getiren 7.4'lük deprem sonrası, bazı yapım şirketleri, dizi ve filmlerde kullanılan set ekipmanlarını afet bölgelerine gönderdi. TRT Dijital'in yeni dizisi Şebeke'nin ses ekibi de depremzedelerin imdadına yetişti. Şebeke dizisi oyuncusu Gizem Güneş, enkaz bölgesindeki yardım anlarını takipçileriyle paylaştı.

TRT dizisi ses ekipmanlarıyla deprem bölgesine koştu! Ünlü oyuncu o anları paylaştı

Ünlü oyuncu Gizem Güneş, Şebeke dizisi ekibinin deprem bölgesinde vatandaşlara yardım ettiğini duyurup diğer yapım şirketlerine seslendi.

''ENKAZ ALTINDA YAŞAM EMARESİ YAKALIYOR''

Şebeke dizisi çalışanları,ekipmanlarıyla enkaz bölgesine gitti. Dizide 'Umay' karakterini canlandıran Gizem Güneş, duygulandıran paylaşımına ''Şebeke dizisi ses ekibimiz enkaz altında yaşam emaresi yakalıyor frekanslarla. Setlerde kullandığımız , boom ve mixerler enkaz altında sesini duyuramayanlara ulaşmak için çok önemli. Deprem bölgesine ses ekipleri, boom ve mixer gerekiyor. Sinema ve TV sektörünü yardıma çağırıyoruz!'' ifadelerini kullandı.

TRT dizisi ses ekipmanlarıyla deprem bölgesine koştu! Ünlü oyuncu o anları paylaştı

PINAR DENİZ DE AYNI ÇAĞRIYI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ay Yapım da set ekipmanlarını deprem bölgesine gönderme kararı almıştı. Yargı oyuncusu Pınar Deniz, ''Aynı hassasiyeti bütün yapım şirketlerinden bekliyoruz. Kimsenin dizi izlemeye ihtiyacı yok. O insanlar zamanla yarışıyor. Elimizden geleni yapmak zorundayız, lütfen'' sözleriyle sektöre çağrıda bulunmuştu.

TRT'nin sevilen dizisi tüm ekipmanlarıyla deprem bölgesine koştu

TRT dizisi ses ekipmanlarıyla deprem bölgesine koştu! Ünlü oyuncu o anları paylaştı

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