TRT dizisi ses ekipmanlarıyla deprem bölgesine koştu! Ünlü oyuncu o anları paylaştı

Ünlü oyuncu Gizem Güneş, Şebeke dizisi ekibinin deprem bölgesinde vatandaşlara yardım ettiğini duyurup diğer yapım şirketlerine seslendi.

''ENKAZ ALTINDA YAŞAM EMARESİ YAKALIYOR''

Şebeke dizisi çalışanları,ekipmanlarıyla enkaz bölgesine gitti. Dizide 'Umay' karakterini canlandıran Gizem Güneş, duygulandıran paylaşımına ''Şebeke dizisi ses ekibimiz enkaz altında yaşam emaresi yakalıyor frekanslarla. Setlerde kullandığımız , boom ve mixerler enkaz altında sesini duyuramayanlara ulaşmak için çok önemli. Deprem bölgesine ses ekipleri, boom ve mixer gerekiyor. Sinema ve TV sektörünü yardıma çağırıyoruz!'' ifadelerini kullandı.

PINAR DENİZ DE AYNI ÇAĞRIYI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ay Yapım da set ekipmanlarını deprem bölgesine gönderme kararı almıştı. Yargı oyuncusu Pınar Deniz, ''Aynı hassasiyeti bütün yapım şirketlerinden bekliyoruz. Kimsenin dizi izlemeye ihtiyacı yok. O insanlar zamanla yarışıyor. Elimizden geleni yapmak zorundayız, lütfen'' sözleriyle sektöre çağrıda bulunmuştu.





