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TRT'nin açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?

16.01.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyoner'deki "31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirildiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

TRT'nin açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?

31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirildiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?

A: Kanal

B: Seyirciler

C: Ekran

D: Deneme

Doğru cevap: C seçeneği.


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