TRT'nin açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?

Milyoner'deki "31 Ocak 1968'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gerçekleştirildiği ilk televizyon yayınının açılış anonsunda hangi kelime geçmemiştir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...
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