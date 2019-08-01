MAGAZİN

TRT'nin yeni dizisi Benim Adım Melek'in oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 01.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

TRT 1'de etkileyici bir hikaye yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak: Benim Adım Melek

TRT'nin yeni dizisi Benim Adım Melek'in oyuncuları kimler?

Yapımını Üs Yapım’ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyor.

Başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar ve usta oyuncular Orhan Güner ile Şerif Sezer yer alıyor.

Setten ilk kareler paylaşıldı

2730fa9b-3185-4c27-b0d4-b62ddec2bea-vTHV

Bir hayatı yeni baştan inşa etme hikayesini ekrana getirecek Benim Adım Melek için çalışmalar başladı. Yurt dışı sahneleri için Belgrad’a giden ekip, yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Sezonun en iddialı projelerinden biri olan dizinin setinden ilk kareler de geldi.

PARTNERİşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!İşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktıDiriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı
Temizlik Benim İşim yarışmasının çekimleri başladı!Temizlik Benim İşim yarışmasının çekimleri başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benim adım melek TRT 1 dizi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erkenci Kuş setinden eğlenceli paylaşım!

Erkenci Kuş setinden eğlenceli paylaşım!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkenci Kuş'un çekimleri sona erdi! Erkenci Kuş final bölümü ne zaman?

Sevilen diziye böyle veda ettiler!

Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem oyuncu oluyor! Afili Aşk 9. yeni bölüm fragmanı izle!

Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem oyuncu oluyor!

Afili Aşk’ın Erkut’u Uğur Uzunel, askerden döndü!

Afili Aşk’ın Erkut’u Uğur Uzunel, askerden döndü!

Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisindeki partneri Hande Erçel mi olacak?

Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisiyle ilgili flaş gelişme

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Temizlik Benim İşim yarışmasının çekimleri başladı! Kadir Ezildi ile Temizlik Benim İşim'in kuralları neler?

Temizlik Benim İşim yarışmasının çekimleri başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.