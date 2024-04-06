MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. TRT o dizinin fişini çekti! Final kararı verildi

TRT o dizinin fişini çekti! Final kararı verildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 10:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonu yaklaştıkça bazı diziler için final kararı verilmeye başlandı. Yeni sezonda başka projeler ekranda yer alacak. O dizilerden biri daha belli oldu. TRT o dizinin fişini çekti.

TRT o dizinin fişini çekti! Final kararı verildi

TRT sezon sonuna doğru hangi dizilere devam edip etmeyeceğini belirlemeye başladı. Bugün kanal cephesinden beklenmedik bir final haberi geldi.

KÜL MASALI 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yer aldığı Kül Masalı dizisinin ekrana veda etmesine karar verildi.

kül masalı 2

Son olarak 7. bölümü ekrana gelen dizinin 10. bölümü biteceği açıklandı. Metin Balekoğlu’nun yönetttiği dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi başarılı isimler de yer alıyordu.

Siyaset bitti ise...' dedi! O yoruma dayanamadı Siyaset bitti ise...' dedi! O yoruma dayanamadı

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılcık Şerbeti dizisine bomba isim! Dizide Sevilay'ın kızını...Kızılcık Şerbeti dizisine bomba isim! Dizide Sevilay'ın kızını...
Aşkını ilan etti! 'Bunu seviyorum' diyerek paylaştıAşkını ilan etti! 'Bunu seviyorum' diyerek paylaştı
Tepki gösterdi: "Çerçöpler..."Tepki gösterdi: "Çerçöpler..."
Anahtar Kelimeler:
final trt doğru ele
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri için yeni karar!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri için yeni karar!

Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında Kılıçdaroğlu gerilimi!

Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında Kılıçdaroğlu gerilimi!

Dolar düştü, Merkez Bankası hemen hamle yaptı!

Dolar düştü, Merkez Bankası hemen hamle yaptı!

Gözlerine inanamadılar! Daha yakından bakmak istediler

Gözlerine inanamadılar! Daha yakından bakmak istediler

Beşiktaş'ta Fernando Santos depremi!

Beşiktaş'ta Fernando Santos depremi!

Dudak dudağa sevinç! Herkes şaşkına döndü

Dudak dudağa sevinç! Herkes şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.