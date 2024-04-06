TRT o dizinin fişini çekti! Final kararı verildi

TRT sezon sonuna doğru hangi dizilere devam edip etmeyeceğini belirlemeye başladı. Bugün kanal cephesinden beklenmedik bir final haberi geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yer aldığı Kül Masalı dizisinin ekrana veda etmesine karar verildi.

Son olarak 7. bölümü ekrana gelen dizinin 10. bölümü biteceği açıklandı. Metin Balekoğlu’nun yönetttiği dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi başarılı isimler de yer alıyordu.