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TRT Ortak Yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi Altın Palmiye ödülünü aldı

28.05.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'nde İsveçli yönetmen Ruben Östlund, TRT Ortak Yapımı filmi "Hüzün Üçgeni" ile Altın Palmiye ödülününün sahibi oldu.

TRT Ortak Yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi Altın Palmiye ödülünü aldı

İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülü aldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan festivalde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, gösterim sonrasında izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

ROLLERİN VE SINIFLARIN TERSİNE DÖNDÜĞÜ BİR HİCİV FİLMİ

Önceki filmlerinde olduğu gibi bu filminde de insan doğasını hicveden Östlund, filmdeki kara komedi dünyasını üst orta sınıf ve üst sınıfların yaşadığı absürt durumlar üzerine kuruyor.

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında Carl ve Yaya, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalır. "Hüzün Üçgeni", hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi. (AA)

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Fransa
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