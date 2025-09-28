Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

'Trump'a boyun eğmeyin' diyen Devlet Başkanı'nın ABD vizesi iptal edildi!

ABD, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun vizesini iptal etti. Petro, New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne katılıp, 'Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır.' ifadelerini kullanmıştı. Petro ayrıca, ABD askerlerine seslenerek, "ABD Başkanı Donald Trump'a boyun eğmeyin. İnsanlığa hizmet edin" demişti.

'Trump'a boyun eğmeyin' diyen Devlet Başkanı'nın ABD vizesi iptal edildi!
Ufuk Dağ

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD yönetiminin New York’ta Filistin’e destek gösterilerine katılarak tahrik edici eylemlerde bulunduğu suçlamasıyla vizesini iptal etme kararı almasına tepki göstererek, "ABD Başkanı Donald Trump BM’nin kuruluş ilkelerini ihlal ediyor" dedi.

Trump a boyun eğmeyin diyen Devlet Başkanı nın ABD vizesi iptal edildi! 1

"HUKUK İNSANLIĞIN BİLGELİĞİDİR"

ABD hükümetinin New York'ta düzenlenen Filistin’e destek gösterilerine katılan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun vizesini "kışkırtıcı eylemlerde bulunma" suçlamasıyla iptal etme kararı almasına Petro’dan tepki geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası hukukun ve ifade özgürlüğünün önemine vurgu yapan Petro, "Uluslararası hukuk insanlığın bilgeliğidir ve beni korur" ifadelerini kullandı.

BM'NİN MERKEZİ OLARAK DOHA'YI ÖNERDİ

İsrail’in katliamlarına karşı çıkmanın insani bir sorumluluk olduğunun altını çizen Petro, "Soykırım insanlığa karşı bir suçtur ve insanlık buna karşılık vermeli, yargılamalı ve cezalandırmalıdır" dedi. ABD hükümetinin vizesini iptal etme kararı almasına atıfta bulunan Petro, "ABD Başkanı Donald Trump BM’nin kuruluş ilkelerini ihlal ediyor" eleştirisinde bulundu. BM’nin daha demokratik bir ülkeye taşınma zamanının geldiğini söyleyen Petro,
"BM’nin merkezi olarak Doha'yı öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Trump a boyun eğmeyin diyen Devlet Başkanı nın ABD vizesi iptal edildi! 2

"TRUMP'A BOYUN EĞMEYİN"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, 80. BM Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu ABD’nin New York şehrinde Filistin’e destek gösterilerine katılmıştı. Burada İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını kınayan Petro, "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunu başka türlü izah edemezsiniz. Amaç Filistin halkını yok etmektir" ifadelerini kullanmıştı. Petro ayrıca, ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, ABD Başkanı Donald Trump'a boyun eğmeyin. İnsanlığa hizmet edin" demişti.

"İLK GÖREV FİLİSTİN'İN KURTARILMASI"

Ülkesinin BM'ye "dünyanın kurtuluşu için bir ordu" kurulmasını öngören bir karar tasarısı sunmayı planladığını ifade eden Petro, söz konusu ordunun ilk görevinin "Filistin'in kurtarılması" olacağını belirtmişti.

ABD 'KIŞKIRTICI' DEDİ

ABD Petro’yu "kışkırtıcılık" ile suçlayarak vizesinin iptal edileceğini açıklamıştı
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Petro’nun vizesinin iptal edileceği belirtilerek, "Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro New York sokaklarında ABD askerlerini emre itaatsizliğe ve şiddete teşvik eden açıklamalarda bulunmuştur. Petro’nun vizesi pervasız ve tahrik eylemleri nedeniyle iptal edilecektir" denilmişti. Kolombiya basını ABD'nin vize iptal kararını duyurduğu sırasında Petro’nun Bogota'ya dönüş yolunda olduğunu bildirmişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da Sarı Yengeç örümceği görüldüElazığ’da Sarı Yengeç örümceği görüldü
Gökten buz düştü, kimse nasıl olduğunu anlayamadıGökten buz düştü, kimse nasıl olduğunu anlayamadı

Anahtar Kelimeler:
Vize Filistin Kolombiya Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.