Trump, Facebook ve Twitter’ı davet etmedi

Organizasyonda sosyal medyanın gelişimi ve etkileri üzerine panel ve tartışmalar yapılacak. Bu panellerde ABD’nin üst düzey bürokratları ile teknoloji ve sosyal medya servislerinin yöneticileri yer alacak.

Fakat, organizasyona davetli sosyal medya servisleri incelendiğinde, Facebook ve Twitter şirketlerinden kimsenin olmadığı dikkat çekiyor.

Başkanlık seçim kampanyası sırasında Trump’ın seçimi kaybetmesi için açıkça kampanya düzenleyen ve propaganda yapan Facebook ve Twitter çalışanları nedeniyle Trump’ın bu iki servise bilenmiş olduğu da sır değil.

Trump yönetimi de bu toplantının amacının, “Sosyal medyanın demokrasinin sağ kanadına katkılarını tartışmak” olduğunu vurguluyorlar. Dolayısıyla, sağı değil solu desteklediğini ilan etmiş Facebook ve Twitter yöneticilerinin toplantılara davet edilmemesinin normal olduğu görülüyor.

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