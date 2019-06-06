Trump tehdit etti! Gümrük vergileri 300 milyar dolar daha artırılabilir

ABD ve Çin arsındaki ticaret görüşmelerinin halen devam ettiğini hatırlatan Trump, iki ülkenin bir anlaşma üzerinde uzlaşamaması durumunda kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ve ek gümrük vergilerinin 300 milyar dolar daha artırılabileceğini belirtti.



TİCARET SAVAŞLARININ ETKİLERİ NELER?



ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı diğer ülkeleri ve küresel ekonomiyi de etkiledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), iki ülke arasındaki gerginliğin geçen yıl küresel ekonomik büyümeyi baskılaması nedeniyle 2019 tahminlerini küçültmek zorunda kaldığını söylüyor.

ABD veya Çin'in ticaret yaptığı veya onların tedarik zincirinde rol oynayan bazı ülkeler de ticaret savaşından dolaylı olarak etkilendi.

Çin ile olan ticaret savaşı ABD'nin geçen yıl boyunca diğer ülkelerle sürdürdüğü çekişmelerden sadece birisi.

Trump ayrıca Meksika, Kanada ve AB ülkelerine yönelik vergiler de getirerek tüketicilerin Amerikan ürünlerini almasını teşvik etti. Bu ülkeler de misilleme olarak Amerikan ürünlerine gümrük vergisi koydu.

KAYNAK: DHA

