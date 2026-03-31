Trump'ın yıllar önce İran için söylediği sözler tekrar gündem oldu! “Petrolleri alın”

ABD Başkanı Donald Trump’ın yıllar öncesine ait İran açıklamaları yeniden gündeme oturdu. Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı eski bir video, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Videoda Trump’ın, İran’a yönelik olası bir savaş senaryosunda “petrol tesislerini ele geçirme” çağrısı yaptığı görülüyor. Eski kayıtta Trump, “Gidin ve büyük petrol tesislerinden birini alın, hem de elinizde tutun. Bu ülke İran yüzünden çok şey kaybetti” ifadelerini kullanıyor.

“ORTADOĞU’DA SAVAŞ ÇIKACAK” DEMİŞ

Trump’ın videoda ayrıca yıllar önce Ortadoğu’da bir savaşın kaçınılmaz olacağını öngördüğü de dikkat çekiyor. İran’ı “asıl sorumlu” olarak nitelendiren Trump, “Bir savaş olacak ve Ortadoğu’da başlayacak” sözleriyle dikkat çekti.

Gazetecinin “Bu nasıl olacak, savaş mı başlatacaksınız?” sorusuna ise Trump’ın, “Onlar İran’ı alsın, siz petrolünü alın” şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

GERİLİM TIRMANIYOR

Söz konusu paylaşım, Trump’ın İran’a yönelik son sert açıklamalarının ardından geldi. ABD yönetimi, İran’ı “daha önce hiç olmadığı kadar sert vurmakla” tehdit ederken, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın “blöf yapmadığı” vurgulandı.

Açıklamada, “Daha fazla ölüm ve yıkım olmak zorunda değil. Ancak İran mevcut durumu kabul etmezse, çok daha ağır sonuçlarla karşılaşacak” ifadeleri yer aldı.

ORTA DOĞU’DA ALARM DURUMU

Son günlerde Orta Doğu’da tansiyonun giderek yükseldiği belirtilirken, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarında insansız hava araçlarını düşürdüklerini açıkladı.