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Trump’tan pedofili suçlusu Epstein açıklaması: "Ayrıcalığım hiç olmadı"

ABD Başkanı Donald Trump kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in insan ticareti yaptığı adasına gidip gitmediğini açıkladı.

Trump’tan pedofili suçlusu Epstein açıklaması: "Ayrıcalığım hiç olmadı"

Pedofili Epstein, ABD Virjin Adaları’ndaki özel adasında siyaset, iş ve eğlence dünyasından birçok tanınmış ismi ağırlamıştı. Bu ada, çocukların cinsel istismarı ve insan ticareti faaliyetlerini gizlemek için kullanılmıştı.

Trump’tan pedofili suçlusu Epstein açıklaması: "Ayrıcalığım hiç olmadı" 1

Epstein’la 1990’lı ve 2000’li yılların başında yakın iişkisi olan Trump, Epstein davasında yer alan isimlerden oldu. Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da, Trump’ın Epstein’ı “sapık” olarak gördüğü için ilişkisini kestiğini söylemişti.

Trump’tan pedofili suçlusu Epstein açıklaması: "Ayrıcalığım hiç olmadı" 2

Epstein’ın Trump’ın çalışanlarını işe almaya çalıştığını, bu davranışı tekrarlayınca onu “istenmeyen kişi” ilan ederek çevresinden uzaklaştırdığını belirtti.

ADASINA GİTTİ Mİ?

Uçuş kayıtlarına göre Trump, Epstein’ın uçağıyla 1991-2005 yılları arasında en az altı kez seyahat etti ancak Epstein’ın adasına gitmediğini belirtiyor. İskoçya ziyareti sırasında gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “Adasına gitme ayrıcalığım hiç olmadı, daveti reddettim. Bu, iyi karar verdiğim anlardan biriydi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
epstein trump
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