Trump'tan Greta'ya: Önce öfke yönetimi sorununu çözsün

Greta yine Trump'a bu sözleri Twitter hesabının 'kişisel bilgiler' bölümünde alaylı şekilde kullanarak yanıt verdi.
ABD başkanlık seçimini kazandığı 2016 yılında kendisini 'yılın kişisi' seçen Time dergisine 2017 yılında aynı teveccühü göstermediği için kızmışlığı bulunan Donald Trump, 2019'un 'yılın kişisi' seçimine de müdahil oldu.
BM'nin Paris İklim Anlaşması dahil seleflerinin tüm çevreci icraatlarını çöpe atan ABD Başkanı, eylülde BM Genel Kurulu'na giderek başta Trump olmak üzere dünya liderlerine kafa tutan 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in Time tarafından 2019 yılının kişisi seçilmesine bozulduğunu belli etti.
Kendi öfke yönetimi sorunu dillere destan olan ABD Başkanı, iklim için okul grevlerinin öncüsü İsveçli genç kızın öfke yönetimi sorunu olduğunu iddia etti.
Trump, BM Genel Kurulu çerçevesinde İklim Zirvesi'nde dünya liderlerine kafa tutan konuşması kadar yolları kesiştiğinde kendisine attığı öfke dolu bakışla da gündem olan iklim aktivistine hitaben şu tweeti attı:
"Çok gülünç. Greta kendisinin Öfke Yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşıyla güzel bir eski usul filme gitmeli! Sakinle Greta, Sakinle!"
11 yaşındayken depresyona girip yemek yememe ve konuşmamaya başladığında Asperger sendromu teşhisi konulmuş olan Greta, Trump'ın kendisiyle ilgili kinayelerini aynen alıntılayarak ti'ye alma yöntemini devam ettirdi.
Genç çevreci, ABD Başkanı'nın kendisiyle ilgili paylaştığı yorumları bir kez daha Twitter hesabında 'kişisel bilgiler' bölümünde kullandı:
"Kendi öfke sorunu üzerinde çalışan bir ergen. Şu sıra saklnleşmek ve güzel bir eski usul filmi arkadaşıyla izlemekle meşgul."
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