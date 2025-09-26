Mynet Trend

Trump, TikTok kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ülkedeki operasyonlarının Amerikalı yatırımcılara devrini öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ülkedeki faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeni düzenlemeler getiren kararnameye imza attı. Oval Ofis’te imzalanan kararnameyle birlikte TikTok’un ABD operasyonlarının Amerikalı yatırımcıların kontrolünde kurulacak yeni bir ortak girişim tarafından yürütüleceği belirtildi. Kararnamede, ortak girişimin çoğunluk hissesinin ABD’li yatırımcılarda olacağı, Çin merkezli ByteDance ve bağlı şirketlerin payının ise yüzde 20’nin altında kalacağı duyuruldu.

Trump, konuya ilişkin açıklamasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, “Ona çok saygı duyuyorum. Umarım o da bana çok saygı duyuyordur. TikTok ve diğer konular hakkında konuştuk ve bize onay verdi” dedi. Trump ayrıca, girişime ‘ABD’yi seven 4-5 yatırımcının dahil olduğunu’ belirterek, Oracle’ın güvenlik konusundaki rolünün büyük olacağını vurguladı.

Beyaz Saray’dan paylaşılan kararnamede, algoritmaların, veri depolamanın ve yazılım güncellemelerinin ABD’de kurulacak yeni yapı tarafından denetleneceği kaydedildi. Amerikalı kullanıcı verilerinin yalnızca ABD merkezli bir şirketin bulut ortamında saklanacağı ve güvenlik ortakları tarafından kontrol edileceği bildirildi.

