Tuba Büyüküstün asıl mesleğine döndü

Önce bir reklam filmiyle başlayan oyunculuk kariyerini, izlenme rekorları kıran dizilerle sürdüren Tuba Büyüküstün, yüksek öğrenim gördüğü asıl mesleğine geri döndü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun olan iki çocuk annesi Tuba Büyüküstün, Londra'da sahnelenecek olan Küller Küllere adlı oyunun dekor ve kostüm tasarımını hazırlıyor. Haberi, bir süredir oğlu Can ile birlikte Londra'da yaşayan ve tiyatro çalışmalarını sürdüren Esra Akkaya, Instagram hesabından duyurdu.

Akkaya “Küller Küllere” oyun ekibi Londra buluşması... Dekor ve kostüm tasarımını da Tuba Büyüküstün yapıyor. Rüya ekip olduk çok mutluyuz" notuyla yaptığı paylaşımda ekibin fotoğrafına da yer verdi.



