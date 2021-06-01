Tuba Büyüküstün Bodrum'da sere serpe!

Tuba Büyüküstün'ün, danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Dizi çekimleri tamamlandıktan sonra soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu, bot ve ceketiyle plaja inince tüm dikkatleri üzerinde topladı.
'Sefirin Kızı' çekimlerini tamamladıktan sonra kısa süreliğine İstanbul'a dönen Tuba Büyüküstün, soluğu yine Bodrum'da aldı.
Yalıçiftlik'te bulunanotelde tek başına görüntülenen Tuba Büyüküstün, plaj tarzı ile dikkat çekti.
Ayağında bot ve sırtında ceketiyle beach'e gelen Büyüküstün'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Botlarını ve çoraplarını çıkarıp, kıyaftlerini sıyıran Tuba Büyüküstün güneşin altında keyif yaptı.
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