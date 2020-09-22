Tuba Büyüküstün: Buna 'saf sevgi' deniyor

Tuba Büyüküstün yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, altı yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Büyüküstün ve Saylak'ın 2012 yılında Maya ve Toprak adından iki kızı bulunuyor.

Sosyal medya hesabından kızları ile neşeli hallerini yayınlayan Tuba Büyüküstün, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"BUNA 'SAF SEVGİ' DENİYOR"

38 yaşındaki oyuncu, Maya ve Toprak ile çekildiği kareyi, "Buna 'saf sevgi' deniyor. Üç kalp bir arada attığında..." notuyla paylaştı.

Tuba Büyüküstünün anne-kız pozu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



