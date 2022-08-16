Tuba Büyüküstün'den çarpıcı açıklama! "Erkeklerle eşit değiliz ama denklik şart"

Şu sıralar ‘Zeytin Ağacı’ dizisindeki performansıyla tartışılan Tuba Büyüküstün, L’Officiel Turkiye dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tuba Büyüküstün şunları söyledi: "Yüzleşmek, kendini tanımaktan geçiyor. Bu da bana göre; insanın en zor sınavı. İçimize dönüp görebilmek için kalp gözünü açmak şart. Yoksa kendinden kaçmak çok kolay. Her zaman her konuda kalp ve akıl arasında sıkışıp kalıyorum. Düşündükçe kafam karışıyor. Kendimi dövüyorum. Kendin olmak varken başkalarına göre oluşmaya başlamak çok tehlikeli."



Büyüküstün ayrıca "Şu anda kendimi tanıma yolculuğundayım, keşfetmeye çalışıyorum. Hayatla alakalı plan yapmıyorum. Çok zor vazgeçerim. İnsan sevdiğinden neden vazgeçer ki? Sansürü hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Erkeklerle eşit değiliz ama denklik şart. Eşit olmayalım zaten, renklerimizi kaybetmeyelim."

"Bir ilişkinin başlangıcı nasıl kutlanıyorsa bitiş noktası da benzer bir coşkuyla kutlanabilmeli. Iki insanın el ele verip ‘Artık bu yolculuk bitti. Bu süreci kutlayarak bitirelim’ diyebilmesi çok güzel bir şey. Neden beceremiyoruz, ben de bilmiyorum" dedi.



