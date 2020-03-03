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Tuba Büyüküstün eleştirilere ilk kez yanıt verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Tuba Büyüküstün hamam sahnelerine gelen eleştirilere ilk kez yanıt verdi.

Tuba Büyüküstün eleştirilere ilk kez yanıt verdi!

“Rise Of Empires: Ottoman” belgeselinin oyuncuları Birkan Sokullu ile Tuba Büyüküstün, Anadolu Yakası’nda bir mekanda arkadaş grubuyla bir araya geldi.

Özge Özpirinci ile Meriç Aral dışarı ilk çıkan ünlü isimler oldu. Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen ile Birkan Sokullu mekandan peş peşe çıktı. Birkan Sokullu, yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile arabaya binerken Tuba Büyüküstün ise sevgilisi Umut Evirgen’le yürümeye başladı. Yüzünde hiç makyaj olmadığı halde duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, muhabirleri kırmadı ve soruları yanıtladı.

'Rise of Empires: Ottoman'da Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu'Rise of Empires: Ottoman'da Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre “Bu aralar bir şey yapmıyorum. Kızlarımla ilgileniyorum” diyen Büyüküstün belgeselde yer alan hamam sahnelerine gelen tepkilere de anlam veremediğini ifade etti.

Ünlü oyuncu Amasra’da askerlik yapan 3 yıllık sevgilisi Umut Evirgen’le evlenmeyi ise düşünmediğini anlattı

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Anahtar Kelimeler:
tuba büyüküstün, Rise of Empires: Ottoman,

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