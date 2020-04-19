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Tuba Büyüküstün evde sıkılanlara isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Karantina günlerinde evde sıkıldığını söyleyenlere sitem ederek, “Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor” diye konuştu.

Tuba Büyüküstün evde sıkılanlara isyan etti

Tuba Büyüküstün, Billur Kalkavan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Koronavirüs salgını hakkında konuşan oyuncu, “Evde sıkıldık” diyenlere sitem ederek, “Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor. Evi temizle sıkılmazsın, ben ev temizliyorum sıkılmıyorum” diye kouştu.

Ünlü oyuncu, UNICEF Türkiye’nin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayına da katıldı. Sema Hosta’nın sorularını yanıtlayan Büyüküstün, kızlarıyla günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Online eğitim sürecinde zorlandığını itiraf eden oyuncu, “Alışmam zaman aldı. Anneler alışınca, çocuklar zaten alışıyor” dedi.

Büyüküstün bu sürecin kendisine öğrettikleri sorulunca, “Ertelememeyi öğretti. Mesela 20 yaş dişlerimi çektirmeyi 2 senedir erteliyorum. Bu nedenle migrenim tuttu ve keşke çektirseymişim” diyerek dert yandı.

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