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Tuba Büyüküstün: Herkes birbirine benzemeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 10:26 | Son Güncelleme

Her zaman doğallıktan yana olduğunu söyleyen Tuba Büyüküstün, "Son dönemde estetik ile herkes birbirine benzemeye başladı" dedi

Salgın döneminde sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarıyla buluşan Tuba Büyüküstün, 15 yaş altındaki çocukların dört saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilmesi üzerine kızları Maya ile Toprak’ı sokağa çıkardığını söyledi.

Ünlü oyuncu, çocuklarına görevler verip onlara, sorumluluk duygusunu aşıladığını dile getirdi.

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Kişisel bakım olarak çok fazla kendine bakan biri olmadığını da sözlerine ekleyen Büyüküstün şunları söyledi:

Çok kendime bakan biri değilim. Bakmayı istiyorum, bakanlara çok saygı duyuyorum, hayran kalıyorum ama ben çok başarılı değilim o konuda. Doğal yöntemlerle çözülmeyen durumlarda operasyon yapılması gerektiğini, gençlerin sahip olduğu şeyleri harcadığını belirten ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok genç insanlar yapınca hani çünkü gençler, cilt güzel, o yüz, göz çok güzel zaten. Onunla oynamak bana sahip olduğun şeyi harcamak gibi geliyor. Sadece şuna takılıyorum; insanlar kendi yüzlerini tanıyıp, ona göre bir şey yapmak yerine, herkes birbirine benzemeye başladı. Tek prototipe dönmeye başladı.


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