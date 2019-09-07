MAGAZİN

Tuba Büyüküstün özüne döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

Tuba Büyüküstün, önceki gün ikizleri Maya ve Toprak’la Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Yaz boyuca Afrika örgüsü saçlarıyla dikkat çeken Büyüküstün'ün saçlarını eski haline çevirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.


PARTNERMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleriMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleri
İsyan etti kadın! 'Ablam yaşında kadın'İsyan etti kadın! 'Ablam yaşında kadın'
Haluk Levent'ten örnek davranış! Önce konser sonra temizlikHaluk Levent'ten örnek davranış! Önce konser sonra temizlik
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuba büyüküstün kızları

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demet Özdemir'le ilgili çok konuşulacak iddia ne?

Demet Özdemir'le ilgili çok konuşulacak iddia ne?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Son hali olay olmuştu! En sonunda patladı

Son hali olay olmuştu! En sonunda patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Atakan: Ablam yaşında kadın

İsyan etti kadın! 'Ablam yaşında kadın'

Haluk Levent'ten örnek davranış! Önce konser sonra temizlik

Haluk Levent'ten örnek davranış! Önce konser sonra temizlik

'Bazlama surat' davasında flaş gelişme!

'Bazlama surat' davasında flaş gelişme!

Aleyna Tilki'ye etten duvar!

Aleyna Tilki'ye etten duvar!

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Kibariye'yi kızdıran Ali Küçükbalçık sorusu

Kibariye'yi kızdıran 3 milyon TL'lik soru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.