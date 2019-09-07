Tuba Büyüküstün özüne döndü

Yaz boyuca Afrika \u00f6rg\u00fcs\u00fc sa\u00e7lar\u0131yla dikkat \u00e7eken B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn'\u00fcn sa\u00e7lar\u0131n\u0131 eski haline \u00e7evirmesi dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.\nTuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn, sevgilisi Umut Evirgen ile ilgili sorular\u0131 ise yan\u0131ts\u0131z b\u0131rakt\u0131.\nPARTNERMakyaj temizlemenin p\u00fcf noktalar\u0131 nelerdir? En \u00e7ok tercih edilen makyaj silme teknikleri\u0130syan etti kad\u0131n! 'Ablam ya\u015f\u0131nda kad\u0131n'Haluk Levent'ten \u00f6rnek davran\u0131\u015f! \u00d6nce konser sonra temizlik
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