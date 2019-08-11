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Tuba Büyüküstün'ün plajda dikkatleri üstüne çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:32 | Son Güncelleme

Bayram tatili için Bodrum’daki ailesinin yanına gelen Tuba Büyüküstün, önceki gün Gölköy sahilinde deniz keyfi yaptı. Büyüküstün yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Tuba Büyüküstün'ün plajda dikkatleri üstüne çekti

Tuba Büyüküstün, bayram tatilini geçirmek üzere Bodrum'daki ailesinin yanına gitti. Ünlü oyuncu, önceki gün kızları Maya ve Toprak ile Gölköy'deki bir beach'teydi.

Büyüküstün, kızları ile gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. HaberTürk'ün haberine göre; fit vücudu dikkat çeken oyuncunun, saçlarını da afrika örgüsü yaptırdığı görüldü.

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Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de İstanbul'da olduğu öğrenildi. Büyüküstün, iki çocuğunun babası Onur Saylak'tan 2017 yılında boşanmıştı. Oyuncu daha sonra işletmeci Umut Evirgen ile aşk yamaşaya başladı.

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