Tuba Büyüküstün'ün plajda dikkatleri üstüne çekti

Tuba Büyüküstün, bayram tatilini geçirmek üzere Bodrum'daki ailesinin yanına gitti. Ünlü oyuncu, önceki gün kızları Maya ve Toprak ile Gölköy'deki bir beach'teydi.

Büyüküstün, kızları ile gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. HaberTürk'ün haberine göre; fit vücudu dikkat çeken oyuncunun, saçlarını da afrika örgüsü yaptırdığı görüldü.

Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de İstanbul'da olduğu öğrenildi. Büyüküstün, iki çocuğunun babası Onur Saylak'tan 2017 yılında boşanmıştı. Oyuncu daha sonra işletmeci Umut Evirgen ile aşk yamaşaya başladı.

