Tuba Ünsal’dan Kaz Dağları tepkisi!

Kaz Dağları’nda Kanadalı Alamos Gold’un gerçekleştirdiği altın arama çalışmasına karşı sanatçıların tepkisi sürüyor. Oyuncu Tuba Ünsal, Instagram hesabından çarpıcı bir mesaj paylaştı ve katliama tepki gösterdi.

Ünsal’in açıklaması şöyleydi:

“Dün gece gözüme uyku girmedi olanları düşünmekten. Düşün ki bir ülkeden bir firma geliyor, 'Bizde yasaklar var tek bir ağaç dahi kesemeyiz gelelim senin topraklarında altın arayalım senin ağaçlarını keselim' diyor. Ve bu ağaçlar senin ülkenin nefesi, oksijeni, bereketi… Sen milyonlarca liralık çekler karşılığında buna onay veriyorsun ve katliam başlıyor… Bu şöyle bir durum, öz babanın kızını başlık parasıyla birine satması gibi… Bana hissettirdiği tam olarak bu öfke… Artık daha ne başımıza gelmesi lazım sesimizi çıkarabilmemiz için? Ben çocuklarımın yüzüne nasıl bakarım buna karşı çıkmazsam? Sen çocuklarının geleceğini nasıl bu kadar hoyratça paramparça edersin?

Hangi yeşil dolar satın alacak nefessiz kaldığında nefesini? Bir saniye gözünü kapat ve düşün! Hadi artık ses çıkar canım kardeşim, bırak belediye konserini, kanalda dizi kapma hırsını bırak… Bir bak sesini çıkaramadığın şey senin sonun olacak… Hadi Kazdağları için ses ver!!!!!!”

