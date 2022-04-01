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Tuba Ünsal'dan 'namaz' açıklaması! Destek mesajları yağdı

01.04.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Tuba Ünsal, namaz kılmasını açıklamasının ardından gelen tepkilere cevap verdi. Ünsal verdiği röportajda "Fransa'daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben ülkemde bunu açıklamaktan neden çekineyim." dedi.

Ayşe Kulin'in 'Adı Aylin' romanından uyarlanan tiyatro oyunuyla seyircisi karşısına çıkan Tuba Ünsal, maneviyat duygusuyla ilgili konuştu. Oyuncu, projesi 2 milyon TL harcamıştı. Oyuncunun 'Adı Aylin' oyunu için kredi çektiği ortaya çıktı.

"TİYATRODAN KAZANDIĞIMI TİYATROYA YATIRDIM"

Ünsal, "Ben profesyonel bir işkadınıyım. Yaklaşık 8 senedir kendi yapım şirketimde film yapıyorum, tiyatro yapıyorum. Oynadığım çoğu projenin yapımcısıyım. Ben tiyatrodan kazandığım parayı da yine tiyatroya yatırdım" dedi.

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"FRANSA'DAKİ ARKADAŞIM KİLİSYE GİDİP DUA EDEBİLİYORSA..."

Geçtiğimiz günlerde bir röportajında namaz kılmaya başladığını söyleyen Ünsal, "Bende kötü olduğumda maneviyatımı güçlendirmek için böyle bir şey yaptığımı söyledim" dedi. Oyuncu, sevenlerinden destek mesajları aldığını söyleyerek, "Ben de namaz kılıyorum. Arkadaşlarıma söylemekten çekiniyordum. 'Tuba Ünsal söylüyorsa ben de arkadaşlarıma söyleyeceğim' diye mesajlar aldım" dedi.

Maneviyat duygusuyla ilgili Ünsal, "Fransa'daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben ülkemde bunu açıklamaktan neden çekineyim. İnsanların da ne düşündüğü umrumda değil'' dedi.

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