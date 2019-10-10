MAGAZİN

Tuba Ünsal'dan olay göğüs dekolteli poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Son dönemde aşkla gündeme gelen Tuba Ünsal, balkonda verdiği cesur pozla sosyal medyaya damga vurdu. Ünsal'a yorum ve beğeni yağdı.

Tuba Ünsal'dan olay göğüs dekolteli poz

Uzun süredir evli iş insanı Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, Instagram'dan verdiği cesur pozla adından söz ettirdi.

İspanyol model Elisabeth Mas ile eşi Caner Karaloğlu'nun evliliğindeki üçüncü kadın ilan edilen Tuba Ünsal, gelen tepkilere rağmen aşkını yaşamaktan çekinmiyor.

oyuncu-tuba-unsal-dan-balkonda-gogus-dekolteli-poz-12513503_578_m

Sosyal medya paylaşımlarına da son hızla devam eden 37 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından üzerinde sadece gömleğin olduğu pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ünsal siyah-beyaz paylaştığı fotoğrafının altına "Akıp giden bir bataklığın içindeyiz hepimiz ama yıldızlara bakıyor bazılarımız" notunu düştü. Ünsal'ın cesur pozuna ise kısa sürede beğeni yağdı.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Demet Akalın’dan Bergüzar Korel’e destekDemet Akalın’dan Bergüzar Korel’e destek
Fotoğraflarına bakıp buluştu gerçek bambaşka çıktıFotoğraflarına bakıp buluştu gerçek bambaşka çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal tuba ünsal instagram

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Trump'tan bir açıklama daha

Trump'tan bir açıklama daha

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın’dan Bergüzar Korel’e destek

Demet Akalın’dan Bergüzar Korel’e destek

Rafet El Roman'ı kandırdılar! Fotoğraflarına bakıp buluştu gerçek bambaşka çıktı

Fotoğraflarına bakıp buluştu gerçek bambaşka çıktı

Tuba'nın sözlerine Yasmin'den sert yanıt

Tuba'nın sözlerine Yasmin'den sert yanıt

Tuba Büyüküstün asıl mesleğine döndü

'Londra'da asıl mesleğine geri döndü'

Bergüzar Korel'in Amerika'da gündeliğe giden ablası Zeynep Korel'den bomba iddia!

Temizliğe giden ablasından Bergüzar Korel'i çıldırtacak yorum

Turabi'yi Amerika'da şoke eden olay! Görünce paylaştı

Amerika'da şoke eden olay! Görünce paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.