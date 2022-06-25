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Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na özür! "Yaptığım şey hiç hoşuma gitmedi"

25.06.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Canan Özgen'in sunduğu 40 programına katılan Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'ya özür geldi. Ünsal, 2 yıl önce Şeyma Subaşı için yaptığı sert paylaşımla ilgili pişman olduğunu dile getirdi. "Tuba Ünsal, Şeyma Subaşı'nın neyini beğenmiyor?" sorusunu yanıtlayan Ünsal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na özür! "Yaptığım şey hiç hoşuma gitmedi"

Geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Guido Senia ile birlikte sürekli İbiza'ya seyahat eden Şeyma Subaşı, THY'nin direkt İbiza seferi olmamasına sitem etmiş ve kamoyunda tartışma yaratmıştı.

Subaşı'nın sitemine ilk tepki Ahmet Hakan'dan gelmiş, Hakan köşeşinde;

"'Şeyma Subaşı, THY’den talepte bulunmuş.

'İbiza’ya gitmek aktarmalarla 9 saati buluyor, perişan oluyoruz. Lütfen buraya direk uçuş koyun.'

THY bu talebi kabul eder mi bilmiyorum.

Ancak tam bir “Köy yanar, k… taranır” durumu.

Memleket nelerle boğuşuyor, bu kızcağız ne istiyor!

E o da haklı tabii…

Alışmıştı özel uçaklara.

Şimdi aktarma…

Zor hayat." demişti."

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Şeyma Subaşı'na o dönem bir tepki de Tuba Ünsal'dan gelmişti. Ünsal sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "‘Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar” demişti.

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Cansu Canan Özgen'in sunduğu 40 programında iki yıl öncesinde Şeyma Subaşı ile arasında geçen diyalog hatırlatılan Tuba Ünsal,

ŞEYMA SUBAŞI'NDAN ÖZÜR DİLEDİ

"Çok özür diliyorum böyle bir yanıt verdiğim için. O gün, ben kimim, neyim? Hangi hadle, hangi öfkeyle, hangi durumla, öyle ya da böyle bir genç kadını kıracak bir şeye sahibim. O yüzden, hiç hoşuma gitmedi o gün yaptığım şey. Yani gelişim böyle bir şey iste... İnsan hatalarıyla büyüyor. Ondan çok daha büyük toplum erezyonu sağlayanlar olabilir. Bizim gibi insanların sevgiyle, şevkatle bu insanların yolunu aydınlatması lazım." cevabıyla dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Tuba Unsal
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