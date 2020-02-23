Tuba Ünsal'dan sütyensiz poz!

14 Şubat paylaşımındaki yazısı ve üstsüz fotoğrafıyla gündem olan güzel oyuncu Tuba Ünsal, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak ünlü fotoğrafçı Cem Talu'ya poz veren oyuncu, Göbeğine kadar açık olan kimono tarzı yeleğiyle yine yürek hoplattı.

Özel çekimde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Ünsal, paylaşımına "Hayat" notunu düştü.

Ünsal'ın cesur göğüs dekolteli fotoğrafına ise onlarca takipçisinden yorum geldi. Kimi takipçi oyuncuya övgü yağdırırken bir kısım kullanıcı kilosundan dolayı göbeğinin çıktığını ileri sürdü.

Son paylaşımı, 38 yaşındaki oyuncunun bu tarzda verdiği ilk pozu değil. Ünsal yine bir markanın çekimleri için kamera karşısına geçmiş, siyah gömleği ve derin göğüs dekoltesiyle çok konuşulmuştu.

Ünsal'ın cesur pozuna ise "Bir anneye yakışmayacak pozlar" diyerek tepki göstermişti.

