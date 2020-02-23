MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuba Ünsal'dan sütyensiz poz!

Tuba Ünsal'dan sütyensiz poz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 16:34 | Son Güncelleme

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Tuba Ünsal, derin dekolteli pozuyla çok konuşuldu. Ünsal'ın sütyensiz cesur pozuna beğeni ve yorum yağdı.

14 Şubat paylaşımındaki yazısı ve üstsüz fotoğrafıyla gündem olan güzel oyuncu Tuba Ünsal, cesur paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak ünlü fotoğrafçı Cem Talu'ya poz veren oyuncu, Göbeğine kadar açık olan kimono tarzı yeleğiyle yine yürek hoplattı.

Özel çekimde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Ünsal, paylaşımına "Hayat" notunu düştü.

Ünsal'ın cesur göğüs dekolteli fotoğrafına ise onlarca takipçisinden yorum geldi. Kimi takipçi oyuncuya övgü yağdırırken bir kısım kullanıcı kilosundan dolayı göbeğinin çıktığını ileri sürdü.

tuba-unsal-gobegine-kadar-acik-olan-gomlegiyle-717234_3787_12_b

Son paylaşımı, 38 yaşındaki oyuncunun bu tarzda verdiği ilk pozu değil. Ünsal yine bir markanın çekimleri için kamera karşısına geçmiş, siyah gömleği ve derin göğüs dekoltesiyle çok konuşulmuştu.

Ünsal'ın cesur pozuna ise "Bir anneye yakışmayacak pozlar" diyerek tepki göstermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
'Evde çıplak dolaşıyor' açıklaması Murat'ı kızdırdı'Evde çıplak dolaşıyor' açıklaması Murat'ı kızdırdı
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal, Tuba Ünsal sütyensiz,

En Çok Okunan Haberler

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Koronavirüse tedavi müjdesi bir Türk'ten geldi

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Ozan Ceyhun'dan hakkındaki iddialara açıklama

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

İkinci el otomobil fiyatına satılan safranın fiyatı düşünce talep arttı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Atakan paylaşımı! 'Ruh eşim gibisin'

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Rutkay boz ayı heykelinin önünde... 'Çok sevdim bu fikri!'

Boz ayı heykelinin önünde... 'Çok sevdim bu fikri!'

Giorgio Armani’den moda dünyasına olay tecavüz suçlaması

Dünyaca ünlü isimden olay sözler! 'Bir köşede tecavüze uğrayabilir...'

Caroline Yılmaz 'Murat Boz çıplak dolaşıyor' dedi! Boz'dan jet açıklama

'Evde çıplak dolaşıyor' açıklaması Murat'ı kızdırdı

Can Yaman, İtalya'da izdihama neden oldu!

İtalya'da izdihama neden oldu!

Hadise'den koronavirüs önlemi

Hadise'den koronavirüs önlemi

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Demet Akalın'a 'teyze' deyince...

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.