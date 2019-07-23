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Tuba Ünsal’dan tepki çeken silahlı paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2019 14:42 | Son Güncelleme

Tuba Ünsal’ın silahlı paylaşımı tepki çekti. Silahsızlanma kampanyaları yapılan bu dönemde Ünsal'ın bu paylaşımına takipçilerinden tepki yağdı.

Tuba Ünsal’dan tepki çeken silahlı paylaşım

Modelliği bıraktıktan sonra podyumlara veda eden ancak sonrasında tiyatro sahnelerinde boy göstermeye başlayan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiri oklarının hedefi oldu.

İki çocuk annesi 37 yaşındaki Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı silahlı paylaşımla tepki çekti.

Sosyal sorumluluk projelerini destekleyen ve bunlara dair bol bol paylaşım yapan Ünsal, yer alacağı son projenin muhtemel tanıtımı için çektirilmiş kareyi paylaşınca olanlar oldu. Elinde silah tutarken çekilmiş karesini instagram hesabına yükleyen Ünsal’a; “Silahsız bir dünya isterken silahla resim paylaşmak olmamış” şeklinde tepkiler geldi.

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Ünsal kendisine yapılan bu tarz yorumlara ise "Bazen silahsız bir dünyayı hayal etmek için obje olarak içinin anlamını boşaltıp yer vermek lazım" şeklinde yanıt verdi.

Ancak Ünsal’ın bu yanıtı bile ona ‘Tuba Ünsal’a yakışmadı’ şeklinde yorumlar yapılmasının önüne geçemedi.

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